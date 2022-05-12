東部海域密集射擊影響漁民生計。（蔡旻妤攝）

中科院與軍方近期在東南部密集操演射擊，今年上半年就有108天海域管制，靠海吃飯的漁民無法出海，大嘆影響生計；台東區漁會總幹事李振元表示，支持國防的同時，希望國防部體諒漁民，避開魚汛期；台東縣府農業處已向國防部反映，但礙於地區漁會是社團法人，無法直接補助。

漁民盧正修無奈表示，「國防重要，但1個月演習那麼多天，出海又遭海巡驅趕，都不知道該如何生活」。陳姓漁民說，好幾天沒出海，就算出海魚可能都被嚇跑了，軍方這2、3年射擊次數愈來愈多，現在魚已經很少了，火砲在海上砰砰作響，出海抓魚能有一半漁獲就偷笑了。

根據漁業署網站射擊通報，中科院與軍方在5月及6月在東南部密集操演射擊，東南部海域關閉管制，導致台東成功漁港、富岡漁港、尚武漁港船隻無法出海，漁民生計受影響。

李振元說，近年共軍頻繁擾台，中科院及國軍在東部海域操演、火砲射擊逐漸增加，為了國防安全，他們漁會當然支持，但也希望國防部能考量漁民被管制無法出海作業直接影響生計，希望軍方操演時能避開魚汛期。

台東縣政府農業處長許家豪表示，國防部回覆表示各個鄉鎮公所可將所受到的影響向國防部申請補償金或回饋金；另外政府也有漁業用油補貼及獎勵休漁政策，但漁民沒有感受到美意，如今正值鬼頭刀和黑鮪魚汛期，漁民無法出海作業。

據漁會了解，軍方有編列敦親睦鄰基金，卻編給鄉鎮市公所，但漁民才是實際受到損害的對象。

依據國防部4月11日回函給台東縣府指出，對於受到國軍主要演訓造成人民生活影響，會酌予捐助敦親睦鄰經費，藉以改善生活、促進地方發展，且以當地的鄉鎮市公所為捐助對象。