高雄巿議員黃明太12日在議會PO出蒐證影片，質疑公所人員行政不中立。(曹明正攝)

高雄巿議員黃明太12日在議會PO出Line對話，質疑公所人員行政不中立。(曹明正攝)

11月大選將屆，民進黨籍高雄市議員黃明太12日PO出蒐證影片指出，有區公所公然替特定政黨參選人發物資，違反行政中立。巿長陳其邁表示，巿政府所屬機關同仁都要嚴守行政中立，這是要求也是命令，如有違反會從嚴處理。

黃明太在議會質詢時指出，執政黨有優勢，很少有執政黨議員要求行政中立，因為公務人員只要盡職，就是對執政團隊最大的幫忙，不用選舉時插手。隨後他PO出在區公所蒐證的影片，疑有公所人員替特定政參選人發放物資。

影片中，他問公所人員物資有沒有超過30元？但對方不敢回答。黃明太說，除了當天他接獲檢舉，事實上今年2月時，區公所招待鄰長旅遊，現任的3個議員沒人知道，但這位參選人竟然知道，還一早就去跟鄉親打招呼、發物資。

黃明太說，行政不中立到什麼程度？很多里幹事都成為里長幕僚，用行政資源替里長助選，他要求不要姑息，也勸公務人員不用雞婆，不論是要靠那一邊，要將現任巿長扳倒也沒關係，要投誰是你家的事，但希望行政中立。

對於黃明太要求嚴懲，陳其邁答詢說，馬上就要進入選舉，雖然還沒正式登記參選，但是初選視同大選，巿政府所屬機關同仁，都要嚴守行政中立，這是要求也是命令，一切依《行政中立法》規定執行，如有違反絕對會從嚴處理。