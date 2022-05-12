「這群人」成員茵聲（鄭茵聲）因活潑不做作個性加上爽朗笑聲，讓她受到不少粉絲喜愛，近年在戲劇、歌唱領域都有好表現，平時會在社群分享生活點滴的她，穿著大多自然隨性，展現活潑氣質；近日貼出身穿黑色禮服的美照，露出修長美腿和性感酥胸，讓粉絲們被驚豔到。

鄭茵聲近日在社群媒體曬一系列辣照，她開心寫下：「我不喜歡穿黑色，這次例外，我家騰兒拍照進步了」，照片中她穿著黑色細肩帶低胸緞面禮服，雙腿交叉疊放，穿著厚底高跟鞋，坐在灰色系的沙發上看向鏡頭，整個人非常有氣場，頗有女王風範，與平日鄰家女孩的模樣截然不同。

而最後一張照片，鄭茵聲微彎著腰，身體微微向前傾，伸手整理裙襬的動作，意外將事業線曝光在鏡頭前，鄭茵聲平時穿衣風格大多不展露事業線，這次挑戰性感風格，掌握得恰到好處，從照片中看感覺比先前更瘦了一些，雙腿纖細很多，讓粉絲眼前一亮。

辣照一出引來演藝圈好友讚美，大元大讚「適合啊！」，同團好友木星也誇「漂亮」，粉絲們讚嘆「會不會太美」、「哇靠 最後一張」、「辣台妹」、「美得有質感」、「很高冷豔麗的感覺」、「太辣太美了」、「不錯，妳適合黑色」，被粉絲問到怎麼瘦成這樣，鄭茵聲公布瘦身祕訣「我吃很少」，透露自己是靠控制飲食，所以越來越瘦。