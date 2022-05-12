今天在大聯盟場上洋基延續火熱攻勢，以5：3解決藍鳥取得3連勝，目前以22勝8敗繼續傲視全聯盟，此戰他們派出狀況不差的泰隆(Jameson Taillon)先發，他主投5.1局失2分，最後靠著打線幫忙拿下勝投，目前戰績是3勝1敗自責分率2.93。而打擊方面托瑞斯(Gleyber Torres)一人就灌進全隊所有分數。

Gleyber Torres oppo taco bomb makes it 3-1! pic.twitter.com/xZ8TjmqU1K — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) May 11, 2022

洋基本季表現出乎意料的好，當家主炮賈吉(Aaron Judge)、勒瑪修(DJ LeMahieu)和史坦頓(Giancarlo Stanton)都有穩定的打擊表現，投手部分也還算不錯，尤其是牛棚部分令人驚豔。此戰泰隆雖然在首局就掉分，但洋基第4局攻下3分超前，托瑞斯在2好球後對貝里歐斯(Jose Berrios)敲出3分炮，這是他本季個人第5轟。

第6局泰隆又出狀況，連被敲出安打，隨後洋基決定換上金恩(Michael King)，本季他曾上演連續7K精采演出，上場後他被M.查普曼(Matt Chapman)敲高飛犧牲打失分，但算在泰隆頭上，隨後他成功結束本局沒再失分。6局下托瑞斯再發威，於二壘有人時敲出安打製造2分打點，今天他4打數2安打5分打點跑回1分，成為致勝英雄。

第7、8局洋基都守住局面無失分，第9局終結者查普曼(Aroldis Chapman)上場，此戰前他一共出賽12場都沒失分，自責分率保持完美的0，可惜今天狀況相對不佳，先是被二壘安打然後投出保送，接著遭「春天哥」史普林格(George Springer)擊出高飛犧牲打破功，但仍順利拿下本季第8次救援成功，失分後的自責分率為0.79。