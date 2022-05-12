2021年10月曾姓男子和林姓女友兩人登「少女峰」探險找不到回程路，獲救後遭移送，檢方認為，相關告示牌均老舊、模糊不清，兩人又因天色昏暗、迷途緊張，難認故意，處分不起訴。（本報資料照片／袁庭堯高雄傳真）

柴山每年吸引300萬名登山客尋幽探訪，國家自然公園管理處鋪設11公里長木棧道供登山客健行，但當地獨有的山海美景多半劃分在軍事管制區內，不少山友觸犯《要塞堡壘法》遭移送時大喊冤枉。高雄地檢署公布近年來多件相關案例，最後都處分緩起訴或不起訴，最高有人繳交3萬元處分金。

經查，柴山誤入管制區遭起訴事件，10年來僅有一例。2012年盧姓男子在柴山迷路，下山時誤闖管制區，遭哨兵攔查移送辦法，檢方處分他緩起訴、需支付公庫2萬元。但盧男遲遲不繳處分金，導致緩起訴撤銷，最後遭高雄地院判拘役40天，可易科罰金4萬元。

2020年8月吳姓男子帶著一群北部友人造訪柴山，一行9人跑到「大猴洞」探險，李姓女隊員滑倒受傷，報警求援，事後遭送辦。眾人辯稱不知道該處是管制區，強調沿路都沒有告示牌、鐵絲網圍籬。軍方沿他們走過的路徑查證，發現吳男等人所言屬實，檢方最後處分不起訴。2021年3月邵姓女子帶友人同樣也前往該處探險，拍照打卡上傳臉書遭國家自然公園管理處查獲，檢方也以同樣理由處分不起訴。

2021年5月黎姓男子登柴山熱門景點「山電久」，遭海軍陸戰隊巡邏查獲，事後坦承犯行，檢方處分緩起訴1年，但須向公庫支付3萬元。

2021年10月曾姓男子和林姓女友兩人登「少女峰」探險，下午一點起登，回程時迷路、報警求救，搜救隊晚上九點才在懸崖峭壁的山徑找到驚慌的兩人，事後遭警方移送法辦。曾男和林女強調爬山的過程中沒有看到管制區告示牌，但軍方堅稱，中山大學文學院登山口及前往少女峰的路徑上都有告示牌。檢方認為，相關告示牌均老舊、模糊不清，兩人又因天色昏暗、迷途緊張，難認故意，處分不起訴。

2021年10月楊姓男子從龍泉寺起登，到「新海洋美景」探險後迷失方向，報警求援。檢方認定情節輕微，處分不起訴。2021年11月楊姓男子到碉堡洞探險，拍照打卡上傳臉書，遭軍方查獲送辦，檢方認為山友登山疲憊、或從無告示牌處上山，疏於注意，處分緩起訴1年、參加1場法治教育。

2021年12月王姓男子在柴山軍事管制區內迷路，遭救難隊尋獲後移送法辦，檢方認定他不是故意擅闖，最後處分不起訴。

2021年12月廖姓男子在網路上收集資訊，陸續造訪t柴山「少女峰」、「天雨洞」、「海蝕洞」等地，事後將GPS路線及美景照上傳分享給同好，遭軍方查獲移送，檢方最後處分緩起訴、須向公庫支付1萬元。

對於柴山頻傳誤入管制區事件，檢方表示，還有數件案件未結。軍方應重新審視管制區界線及劃定事宜，山友行前也要做功課，查詢相關口碑景點是否位在管制區內，避免觸法。