本土疫情延燒，校園亂象頻傳，不僅國高中採取座位九宮格方式讓學生放防疫假，挨批亂七八糟，快篩試劑更是不足，引起家長與老師們不滿。立委林奕華表示，近來接獲地方陳情，直轄市政府向教育部反映每日1萬劑快篩，根本不夠用，卻被推給衛福部。教育部長潘文忠則回應，快篩試劑是學校備戰存糧，不能普發。

立法院教育文化委員會今(12)日邀請教育部長潘文忠，進行「班班有冷氣進度，雙語教育、本土語言教育執行現況與檢討專題報告」，並接受質詢。

針對校園快篩試劑不足的問題，潘文忠說，5月初至今，教育部已配送100萬劑快篩給地方教育局處。即便家長與老師擔心數量不夠，但國內防疫政策執行兩年多，目前快篩試劑的配置是提供學校作為備戰存糧，校方也要接受相關規範來分配，不能普發。

林奕華也提到，校園防疫亂象頻傳，不只快篩不夠，教育部針對國高中推出的九宮格政策，被批評是「益智遊戲」。

潘文忠說，國高中的九宮格政策，是教育部與指揮中心共同討論出來的結果，主要是考量到國高中疫苗覆蓋率已超過8成，且各地疫情輕重程度不同，因此讓學校可自行調整校園或班級管理方式。

至於各校是否能夠自行決定停課？潘文忠則表達同意。

此外，立委鄭正鈐在質詢時提問，天氣越來越熱，不少學校要開冷氣，但家長擔心密閉空間恐怕導致疫情傳播更快

潘文忠表示，已研議出一套開冷氣與空氣流通原則給學校，將比照大學指考與國中會考試場的管理方式，也希望下課有一段時間，教室將窗戶打開，加強空氣流通。