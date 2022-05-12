台中一名蔡姓男子去年12月間在連鎖咖啡店外，坐著看A片，引起民眾不悅報警處理，警方將其以違反社會秩序維護法為由函送裁處。台中地院台中簡易庭認為，蔡男僅單純以手機看片，並未讓公眾一同觀看，因此不罰。

裁判書指出，蔡男2021年12月底間，做在連鎖咖啡店騎樓座位上，以手機看A片，引起民眾不滿而報警處理，警方到場後，認為蔡男的行為已違反社會秩序維護法第85條第1項第2款「公共場所或公眾得出入之場所唱演或播放淫詞、穢劇或其他善良風俗之技藝者」，遂將蔡男函送法院裁處。

台中地院台中簡易庭法官參閱李翔甫編著的〈警察法規〉，指出此法條是針對在公共場所或公眾得出入之場所，以直接演唱或以視聽、其他器材傳送訊息之方法，藉聲音或影像而提供公眾直接收聽、收視為目的所為之放蕩言詞、淫亂猥褻之表演，或其他妨害善良風俗之技藝之行為，故其性質上應屬營業表演且可供不特定多數人得以共同觀覽者為範籌。

法官認為，蔡男坦承有在騎樓看A片，但蔡男僅以自身持有的手機，進入網站看片，屬於單純瀏覽或觀看的行為，無營利與分享給他人看的行為，不符合法條中所指的「唱演」、「播放」，因無積極證據能證明蔡男有違法，故諭知不罰。可抗告。