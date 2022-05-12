12日，朝鮮官媒正式對外宣布，在首都平壤發現Omicron病毒株的變種之後，國內首次爆發新冠疫情並已下令封城。

朝鮮中央通訊社(KCNA)報導，從2020年2月，剛開始有新冠病毒以來迄今，朝鮮已經安度兩年多沒有病毒時光。但現在因檢疫發現漏洞，不得不宣布已面臨最大緊急狀況。

朝中社指出，平壤民眾感染到這種Omicron又突變的病毒，但沒有提供相關病例數量，以及可能的感染源等一些更為詳細資料。不過，朝中社有說，確診者是在5月8日採樣時經篩檢後發現。

朝鮮領導人金正恩下令，朝鮮上上下下必須嚴格封鎖，防止新冠病毒再擴散，並緊急動員準備所需相關醫療用品。此外，朝鮮同時謝絕來自國際疫苗共享平台Covax的疫苗，以及中國大陸欲提供的科興疫苗。

直到12日以前，朝鮮從未承認過自己有任何染疫病例，但韓國以及美國都對此嚴重懷疑。因為鄰國中國大陸以及韓國，從新冠病毒出現後，迄今都還有層出不窮的確診案例傳出。

朝中社表示，金正恩雷厲風行所實施的緊急隔離政策，是要穩定控制以及管理病毒蔓延，並迅速治好感染民眾，在最短時間內阻斷傳播源頭。同時，韓國政府也伸出援手，基於人道主義可隨時提供必要的救援項目。