星座運勢網站「星座看看」分析12星座最該改掉的缺點，像是雙子座太貪圖享樂，只顧眼前利益，天蠍座性格高傲，導致難以拓展人脈，若能改掉缺點，對未來將有很大的幫助。

▍白羊座

白羊座該改掉的缺點是浮躁，他們性格衝動，耐心不足，做事往往虎頭蛇尾，若能沉穩一點，許多事的進展會更加順利。

▍金牛座

金牛座該改掉的缺點是固執，如果是執著於正確的決定，還沒什麼大礙，但有時明明是錯的還要堅持到底，吃虧的往往還是自己。

▍雙子座

雙子座要改掉短視近利的缺點，明明很聰明，卻把才能用在偷雞摸狗上，整天只知道玩樂，很少去思考人生的方向，錯失許多珍貴的機會。

▍巨蟹座

巨蟹座的缺點是心太軟，對人溫柔體貼，受到欺負的時候卻不知道反擊，甚至還幫對方找理由，認為人家一定有苦衷，心裡痛苦還要假裝寬恕，對自己太殘忍了。

▍獅子座

獅子座要改掉虛榮的壞毛病，什麼都要比別人厲害，只要身上行頭輸人，就灑錢不手軟，無法忍受落於人後，因此浪費時間和金錢，完全不值得。

▍處女座

處女座最好能改掉強迫症，要求完美不是錯，但如果達不到預期也不要因此抓狂，別讓完美主義綁架了自己。

▍天秤座

天秤座最好能放下自己的偶像包袱，明明就生性懶惰，還要為了維持形象不斷努力，外表和舉止都要優雅得宜，偶爾可以放鬆一下，其實身邊真的沒那麼多人在注意你。

▍天蠍座

天蠍座要改掉高傲的態度，明明能力很強，卻因為冷淡的性格和大家都混不熟，自然難以擴展人脈，做事少了旁人幫忙，往往要耗費更多心力才能達成目標。

▍射手座

射手座要改掉玩咖的形象，看到帥哥美女就發花痴，見一個愛一個，每個都喜歡，每個都不認真，遇到欣賞的人可試著跟對方做朋友，不要每次都抱著不單純的心態去結識對方。

▍摩羯座

摩羯座要改掉總愛窮擔心的缺點，明明不是自己的責任也要往身上攬，讓自己壓力越來越大，建議顧好自己的責任就好，別人該做的事不要拿來徒增自己的煩惱。

▍水瓶座

水瓶座要改掉行動力不足的缺點，許多事情在腦中有計畫，卻遲遲沒有付諸行動，如此一來有再多點子都沒用。

▍雙魚座

雙魚座要改掉戀愛腦的症狀，生活有很多更重要的事情，眼中不要只有愛情，失戀也沒什麼大不了，把眼光放長遠一點，別總是糾結在小情小愛上。