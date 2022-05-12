配合教育部政策，「象農夫」團隊將提供學校設置樹木解說牌諮詢與輔導，並且將此與環境教育課程結合，期望學童們認識校園樹木外觀與名稱、以及了解樹木可以增加地球環境綠覆蓋率、有效減少城市PM2.5、降低冷氣消耗量，成為學校教育場域及休憩的地方。

「校園樹木環境盤點及植樹計畫」係教育部為因應全球暖化、氣候變遷趨勢所推動的計畫。該計畫結合108課綱環境教育議題學習內涵，發展認知、情意、技能學習策略，提升師生認識、珍惜及養護樹木知識涵養，共同營造校園永續環境。

大象爸爸李孟發也表示，台灣校園裡有許多豐富樹種，有些是本土樹種（例：台灣欒樹、茄冬樹等)、有些是外來樹種（例：大王椰子樹、鳳凰木等)，有些樹齡超過百歲、有些樹的果實可以做為食農教育食材（例：龍眼樹等），這些樹都是孩子們共同的成長回憶。

在樹木種植推廣上，「象農夫」團隊實際協助過國內多所校園進行規畫建置，如：協助台北市金華國中在校園內種植台灣原生樹木：台灣土肉桂、台灣魚木、桃實百日青等台灣原生樹苗，並搭配樹苗澆灌需求所設計的樹木自動澆灌系統，以及建置校園綠牆植物解說牌。

因此，即日起至8月31日，對於校園設置樹木解說牌及推動校園樹木環境教育有需求的各級學校，可與象農夫團隊聯絡。