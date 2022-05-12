副總統賴清德今出席「2022台美病患醫療創新論壇」致詞指出，臺美醫療合作已有數十年，雙邊關係也越來越密切，不僅是民間醫療交流，政府跟政府間也簽訂聯合聲明及合作備忘錄；期許臺美雙邊持續加強合作，共同造福亞太及國際。

副總統致詞時首先感謝「美國在台協會」(AIT)和「台灣美國商會」(AmCham Taiwan)共同舉辦「台美病患醫療創新論壇」，將美國最先進的科技，透過此平台和臺灣醫界及產業界交流，對未來臺灣醫療服務及產業發展深具助益。

賴清德認為，為了讓醫療體系的功能發揮得更好，必須將科技導入醫療。如果能善用醫療科技，不僅可以提供病人更好的醫療照護，讓政府的醫療資源配置更加妥善，公共衛生醫療政策的實踐更加落實，也能讓醫療科技產業更蓬勃發展。

他舉例，在ICT產業及生物科技產業更緊密地結合時，未來檢驗能透過細胞內資訊的偵測，瞭解人在一生中可能會遇到的疾病，特別是遺傳性疾病。當醫療結合科技，不僅有助於促成精準醫療（precision）、預防醫療（prevention）、個人化的醫療（personalized），醫師跟病人也會有更多的空間共同討論，讓病人有機會參與醫療（participation），達成4P醫療。

賴清德指出，臺美醫療合作已有數十年之久，雙邊關係也越來越密切。雙方在2020年簽署「臺美防疫夥伴關係聯合聲明」，同年更在衛福部陳時中部長及美國衛生部阿札爾(Alex Azar II)部長的共同見證下，首次簽署「醫衛合作瞭解備忘錄」，顯示臺美幾十年來的合作，在近兩年更加加強，不僅是民間醫療交流，政府跟政府之間也簽訂了聯合聲明及合作備忘錄，且實際執行。

他說，美國前總統歐巴馬在2015年於國情咨文演說中，特別提出精準醫療倡議，帶動世界上很多國家投入這個方向。蔡總統在2016年就職時提出「5加2產業創新」，將精準醫療列為「生醫產業創新推動方案」重點之一；總統在2020年就職演說中又揭櫫「六大核心戰略產業」，其中一項就是「大健康精準產業」，顯示精準醫療是全球醫療的共同目標。

他重申，臺美醫療合作從民間交流進入到政府間的合作，這也代表臺美雙邊關係，不只是在國防、國安、產業方面，在醫療衛生領域的合作也非常密切。期許未來，臺美雙邊持續加強合作，共同造福亞太及國際。