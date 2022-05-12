林曉培（左）上陳國華主持的《那些年。那些歌》。（年代提供）

林曉培2007年因酒駕重創演藝事業，她近日上年代《那些年。那些歌》，演唱許多經典歌曲，並在節目中談起兒時經歷，吐露17歲時被送往日本作秀唱歌還債，直言：「當時對媽媽滿懷200％的怨言！」

林曉培早期在Pub駐唱，因緣際會得到發片機會，憑主打歌〈煩〉走紅歌壇。但她2007年因酒駕肇事，演藝事業受挫。林曉培表示事發前一天，才決定要信奉基督教，隔天就出現在派出所，這一切遭遇讓她覺得在追求神的路上「被破碎」，氣憤之下直摔聖經。

她事後想積極彌補，不怕被貼上「罪人」標籤，自告奮勇擔任酒駕宣傳大使，卻被交通部拒絕；輾轉之下她收到「防制酒駕宣導」的機會，希望可以透過自身經歷，讓所有人都知道「千萬不要酒駕」。

林曉培自小就展現驚人的歌唱天份，時常在媽媽經營的卡拉OK店唱歌，後來因媽媽生意失敗，家中欠下債務，年僅17歲的林曉培被送往日本唱歌作秀幫忙還債，把大部分的薪水都交給媽媽，直言：「當時對媽媽滿懷200％的怨言！」

對生活也有極高的厭惡感的她，幸運的是有「音樂」從頭到尾陪伴著，用喜歡的事情賺錢養家，讓林曉培覺得相當慶幸。《那些年。那些歌》每周六、日晚8點在年代MUCH38台、壹綜合台MOD312播出。

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