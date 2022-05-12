民進黨台中市議員初選第5選區（神岡、大雅、潭子）今天公布民調結果，由現任蕭隆澤、正國會周永鴻及本屆落選頭新潮流林義偉勝出，正國會前議員張雅旻挑戰失敗，蕭等3人將代表民進黨出征第5選區。
台中市議員第5選區應選6席，民進黨將提名3席，包括現任蕭隆澤、正國會周永鴻尋求連任，以及捲土重來前議員張雅旻、本屆落選頭林義偉等4人，盼能在黨內初選脫穎而出。
今天公布民調結果，前3名依序為周永鴻30.34%、林義偉28.03%、蕭隆澤27.89%，3人將獲黨提名代表民進黨出征；張雅旻則為13.74%。
林義偉則說，由於自己是落選頭，從這次民調結果顯示出鄉親對他有很高的期待，再來不會鬆懈，配合年底市長大選步調全力拚選戰。蕭隆澤表示，還是要非常用心來服務，才有可能得到鄉親認同。周永鴻指出，感謝選區鄉親的支持，未來將繼續努力為鄉親服務、努力監督市政、努力把關預算、繼續努力再努力。
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