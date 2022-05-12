匯豐（台灣）商業銀行於今（12）日宣佈喜迎喬遷，該行總行正式進駐台北101大樓，象徵著進入全新的里程碑；匯豐（台灣）總經理暨台灣區總裁陳志堅指出，匯豐銀行在過去近40年的時間裡，參與了台灣社會的進步與繁榮，未來匯豐將不遺餘力地在台灣經濟發展的過程中作出貢獻。台灣擁有來自各個產業的資產和技能， 有了這些資源，台灣可以比許多其他國家更加迅速、更容易地成為亞洲地區永續經濟的領導者。事實上，匯豐銀行自2020年起至今年第一季為止在台灣已提供21億美元的ESG相關融資，永續金融相關之交易筆數也已逾40筆，積極協助客戶及社會掌握低碳轉型、永續發展的機遇。

陳志堅表示，今年對於匯豐銀行來說，是別具意義的一年，包括順利完成總部搬遷，台北101大樓擁有國際級的辦公環境，吸引國內外一流企業進駐，搬遷到更新、更高的辦公地點，宣示匯豐另一階段的嶄新開始；接下來匯豐銀行將繼續拓展在個人消費金融、企業工商金融、環球資本市場、證券服務以及資產管理方面的業務，利用其獨特的全球化服務、專業知識和視野，推動策略目標如財富管理、永續金融、數位科技平台等；匯豐可以善用獨一無二的網絡優勢，扮演好橋樑的角色，促進台灣金融市場更好地與國際融合，帶領客戶開啟世界各地的商業機會。

陳志堅指出，疫情讓全球企業重新譜寫工作模式的定義，未來的工作場所將不再侷限於一般辦公室，而是一個提供員工培訓、促進社交互動和加強合作的地方。匯豐新總行的辦公場域將包含多功能協作空間、專注工作區、社交空間等，提供了一種更加混合且靈活的工作環境，更多的開放空間也代表著更多的跨團隊溝通與連結，支持員工彈性工作及在家上班的安排，創造多樣性及更有效率的職場環境來服務客戶。而全新的匯豐總部在空間設計上，採用企業視覺識別紅白色系，設計理念朝向簡約、現代化並融合台灣元素，傳遞專業、效率的服務精神，以嶄新的面貌開啟新篇章和新未來。