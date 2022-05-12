隔夜美股大跌，道瓊指數連跌第5天，標普500指數跌1.65%，那斯達克指數和費城半導體指數雙雙重挫逾3%。受此打擊，周一香港恆生指數開跌1.35%，惟目前跌幅已見收斂，現報19688.04點、跌0.7%。國企股(H股)暫跌0.72%，為6720.98點。

美國4月消費者通膨降溫，但回落的幅度不如市場預期，投資人在評估過後認為這不足以改變聯準會激進的升息路徑。此外美國10年期債息一度漲破3%，亦給科技股帶來重創。

恆生科技股指數跌1.64%，成分股跌多漲少，快手漲3.34%，漲幅最大。嗶哩嗶哩跌6.35%，表現最佳。

龍源、大唐新能源、中廣核新能源、信義能源、華能、華電、中國電力等電力股逆勢走升，成為盤面少數的亮點之一。中國國務院總理李克強昨日在主持常務會議時宣布將提供中央電力企業500億元人民幣的再生能源補貼。

新能源車概念股全面下挫，蔚來跌7%，儘管下周五將在新加坡二度上市。理想跌6%、小鵬跌7.3%、比亞迪跌2.4%、吉利稍早前跌1.7%，目前反彈漲0.8%。