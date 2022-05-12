一直以來蘋果都有推出「Trade-In」活動，鼓勵人們把舊的蘋果產品如iPhone、Mac、iPad 與 Apple Watch 等去換購新產品，目的是不要造成電子垃圾的浪費。然而，以往 Apple Trade In 價格算是市場最低收購價，所以有很多民眾會選擇自行賣掉。這次蘋果突襲上新，推動新的 Trade-In 換購方案優惠，從現在到 5/31 日止，只要購買 Apple 產品並且使用換購方案 Trade-In 將舊的產品交給 Apple 進行回收，除了原本的換購方案金額，蘋果還會提供額外的加碼回饋。

蘋果新的換購方案價格較以往高，iPhone 換購方案加碼金額是500元，iPhone X 以前的機型則是加碼400元；iPad 換購方案加碼金額是300/400元。其他像是筆電及手錶也都有新優惠，筆電的折舊價比之前高了一千多元，而Apple Watch就比較吃虧了，僅加碼了200元到300元不等，但還是比之前高，不無小補。

Apple 官網最新的iPhone及Mac舊換新二手回收價格。(圖/翻攝自Apple官網)

近期即將停產的 iPod Touch不算在Apple Trade In的範疇內，蘋果已經不收購，同等於這台設備回收價格等於0 元，不如留下來自己使用和收藏。但對於其他想換新手機的果粉們，這次是個不錯的機會。不過，最終折抵價格是依照Apple收到的裝置進行評估，經過評估後才能夠報出回收價格，如果回收價格不滿意，裝置是可以退回來給你的。