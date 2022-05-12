本土確診人數遽增，新北20歲確診孕婦病逝消息引發軒然大波。中央流行疫情指揮中心昨（11）與婦產科醫學會召開會議討論調整孕婦確診收治原則，擬將症狀嚴重度、風險因子2條件納入，包括年齡、肥胖、慢性病等，不再以懷孕周數作為唯一標準。

根據現行確診分流收治原則，懷孕36周以上者須收治醫院、未滿36周者收治於加強版集中檢疫所或防疫旅館。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞曾表示，目前懷孕滿36周確診孕婦一律收治住院，確實可能增加婦產科額外照顧的負擔，因此與婦產科醫學會開會討論收治分流作法。

台灣婦產科醫學會祕書長黃建霈今天透露，昨天會議主要達成2項共識，首先是不再以「懷孕周數」為分流收治標準，即便懷孕未達36周，但經醫師評估症狀嚴重度和風險因子，如高齡產婦、肥胖、慢性病等，認定為高風險患者，就建議收治住院。

另外，現行分流收治原則明列「懷孕36周以上收治於醫院、35周內收治於加強版集中檢疫所或防疫旅館」，但有些孕婦考量生活需求，認為自己比較適合居家照護，且經評估無高風險因子，將不強制收治於醫院或集中檢疫所，可選擇居家照護。

不少孕婦得知確診後很擔心影響腹中胎兒，黃建霈指出，居家照護重點在於「照護」要落實，如孕婦有任何不適或疑問，建議由原本產檢的醫師負責照護，因為這些醫師最了解孕婦情況，可協助她們第一時間排除問題。台灣婦產科醫學會也鼓勵婦產科醫療院所盡速設置視訊診療及緊急諮詢專線，讓確診孕婦有更暢通的聯繫管道，以免一有狀況就衝醫院急診。

指揮中心昨宣布孕婦適用輝瑞抗病毒口服藥Paxlovid。黃建霈指出，多數孕婦即使不服藥也沒事，但孕婦一旦進入重症，半數以上都難以救治；雖然目前開放孕婦使用Paxlovid，但需經醫師依個人情況評估，充分告知其功效及風險，並由患者決定是否同意使用該藥物。