台南一名24歲劉姓男子被控利用代操股票的手法違法吸金，還常在社群網站大秀名車、現金，炫耀績效，導致不少投資人誤信投入資金。近來疑因投資失利捲款落跑，連日來上百被害人前往警局排隊報案，一度讓民眾誤以為是深夜搶買快篩試劑，根據統計，已有70名受害者報案，累計金額1億2千多萬元，警方表示全案朝違反銀行法及詐欺罪嫌偵辦，積極追查緝劉男到案說明中。

大批民眾加入股票代操社團，嫌犯避而不見後才驚覺自己受騙，8日晚間擠在分局門口報案。（圖／警方提供）

警方調查，劉男捲款潛逃後關閉手機至今，連父母都聯繫不上，由於劉男身上有大量現金，研判他已潛逃躲藏在外縣市，專案小組已全力搜尋。

劉的家人日前喊冤表示，劉起初只是幫國小同學操作股票，大家都有賺到錢，但沒有收錢；後來因人情拜託愈做愈大，才每1萬元收1000元的手續費及證交稅。

劉家人還說，5月5日家人到雪霸國家公園玩，回程經嘉義民雄時，曾LINE問他要不要買鵝肉？當時他就沒回覆；由於已失聯多日，家人也擔心他「可能被綁走」。

據了解，劉代操股票外，也在台南市區開了2家洗包洗鞋店。大批投資人7、8日晚間前往劉的住家及店面要求歸還資金時，赫然發現大門深鎖、人去樓空，於是分別前往警四分局、一分局報案。由於人數眾多，還推派代表排隊製作筆錄，路過民眾以為在搶快篩試劑。

一名被害人控訴，去年中加入劉的股票代操群組，起初獲利確實不錯，於是加碼投入40多萬元資金。後來代操的群組人數不斷增加，最多超過500人。

被害人指出，劉以投資人的資金買賣股票後，先扣除1成手續費及證交稅，每周二再以現金或匯款發放當期盈利；不過隨著股市低迷，近來劉有意改變原來的代操模式，要求簽約同意2年內不得拿回本金，盈利發放也由每周改為每月或每季發放後，部分投資客心生疑慮，陸續要求退還本金，劉卻以金額龐大拖延，進而捲款潛逃。

劉常在臉書、IG大秀購買的名車及大批現金，出事後被害人前往他的住家及洗包洗鞋店察看，才得知一切都是假的。