現年33歲的南韓知名女星Jessica（鄭秀妍），自2014年退出女團少女時代後便成為SOLO女歌手，同年還創立服飾品牌並發行小說，身兼小說作家、設計師、老闆娘等多重身份，並積極朝向大陸發展，人氣始終不滅。而近日即將發行第二部小說的她，疑似在書中透露當年退團的真相，再度引起網友熱烈討論。

Jessica的第一部自傳小說《SHINE》於2020年9月發行時，便在網路上造成騷動，因為內容除了疑似以第三者的角度撰寫自己出道以來的心路歷程外，也透露演藝圈殘酷的生存法則，以及女練習生之間的猜忌及懷疑，甚至連巴西版及泰國版的書封裡也藏著少女時代當年送給粉絲們的歌曲封面及應援手燈圖案，令不少人懷疑內容全是影射少女時代的其他成員，因此引少女時代「SONE」粉絲的不滿，大罵Jessica根本就是利用少女時代在炒作，但也有網友認為Jessica寫的內容，只是在敘述她人生不可或缺的部分，並沒有什麼問題，因此引起兩派支持者的筆戰。

事隔1年多，Jessica近日即將於5月18日發行第二部自傳小說《Bright》，而故事劇情也延續上一部的內容繼續展開，但有網友發現後面幾章內容裡，明確的寫出主角在創立個人品牌時，遭到其他8名成員逼迫，要她在演唱會前夕於團隊及個人事業中做選擇，甚至向經紀公司提出，若女主角現身演唱會，那其他8名成員都不會登台以此要脅，最終女主角只好黯然退出團體。書中甚至明確寫出女主角退團時間與當年Jessica退團的時間相符，令部分網友懷疑「Jessica遭到變相霸凌」，也讓網友認定不是虛構小說而是赤裸裸的自傳，再度引發爭議。

事實上，Jessica在發行第一部小說受訪時，就曾坦言書中部分內容確實是她真實經歷過的，但對於網友批評她的內容是在暗指其他成員時，她則淡然表示「小說一旦問世後就不再屬於作者而是屬於讀者的，我無法控制讀者自行猜測書中的內容是否真實發生或是憑空撰寫，但我希望讀者都能被這本書給娛樂到」。