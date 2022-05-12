同性婚姻修法於立法院第九屆幾經波折，終於完成「司法院釋字第748號解釋施行法」（同婚專法），上路第三年，目前僅7757對同性伴侶登記結婚。根據法務部今天於立院司法法制委員會所提報告指出，民調顯示2019年5月24日該法上路後，有逐漸開放之趨勢，2021年支持同婚的人已高達六成。

立法院第九屆討論同婚法案可說是驚濤駭浪，各政黨內部都有矛盾，也激起民間挺同與反同之爭，紛紛上街頭抗爭，甚至訴諸2018年底的公投，最後於2019年一片爭議聲中通過「司法院釋字第748號解釋施行法」（同婚專法）。

該法上路三年後，民進黨立委鄭運鵬表示，當時反同團體覺得開放同婚後，同性戀就會增加，以目前趨勢來看，並沒有增加，剛開放第一年兩千多對，去年是1800多對，統計至今也僅7757對。目前社會對同婚的接受度也越來越高，應開始思考照顧他們下一代的修法。

法務部書面報告指出，根據行政院性平處委託民調公司所做的民調結果，自2019年5月24日本法施行後，民眾對於同性戀相關議題的看法，有逐漸開放趨勢。

針對「同性伴侶應享有合法結婚權利」說法的同意度，2018年度僅37.4％的民眾同意，2021年度卻達到60.4％之多。

而對於「同性配偶應有領養小孩的權利」，2018年有53.8％的民眾同意，2021年則有67.2％民眾同意；「同性配偶一樣能把孩子教養好」 說法的同意度，2018年度有56.2％的民眾同意，2021年度有高達72.2％同意。

司法法制委員會今討論朝野立委所提修正同婚專法，希望讓雙方當事人共同收養子女或一方收養他方的子女時，準用民法關於收養的規定。法務部次長陳明堂表示，法務部敬表尊重，但有關施行日期的規定應配合修正。