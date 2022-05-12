高巿議員邱于軒因先生承攬學校營養午餐，遭告發涉嫌貪汙治罪條例等罪，高雄地檢署因查無不法，予以簽結。邱于軒12日表示，從黃俊英、韓國瑜到她的惡意攻擊，綠營抹黑手段如出一轍，她表示，許多側翼聯合媒體進行抹黑，她後續將有法律行動。

邱于軒PO文指出，兩年來民進黨議員、WeCare、台灣基進黨及其他綠營側翼們利用不實指控和抹黑，帶風向造謠她涉及協助夫婿公司違法採購、特權圍標、偽造文書等違法事項，經調查局、廉政署、檢察署調查，終於簽結不予起訴，還她一個正義的公道。

她說，根據簽結書，她因接獲陳情指稱林園高中營養午餐有菜色不佳疑似收受回饋金等傳聞，欲展開調查故公開質詢，而林園高中所提供的也僅是公開資料，並無所謂洩密和圖利。

簽結書中也提到，邱于軒先生經營的「大發食材行」在邱擔任議員前早就有承攬學校南北貨採購事項，具備獨立競標業務之能力。公開招標的案件何需倚靠她的議員職務來進行所謂的「特權投標」？

邱于軒說，公開招標的案件被混淆為「特權投標」，為了孩子健康而做的質詢，也被抹黑為「施壓」，市府單位自己文書錯誤，讓她被汙衊為「偽造文書」。

她說，從偵查結果來看，綠營濫用司法資源，甚至試圖以司法戰來惡意栽贓影射、四處抹黑，把她和先生扣上「包山包海、特權關說」等極盡侮辱的大帽。這種惡意散播謠言，鋪天蓋地的抹黑，令人不齒。