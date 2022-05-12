澎湃新聞報導，中共中央宣傳部12日就經濟和生態文明領域建設與改革情況舉行新聞發布會。大陸商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文表示，中共十八大以來，中國積極推動對外開放，取得了一系列的顯著成就。中國對外簽署的自貿協定數在過去十年由10個增長到19個，增長了近1倍。中國還將積極推進加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP）和《數位經濟夥伴關係協定》（DEPA）。

第一方面，體現在中國的開放事業取得了歷史性的成就。2012年，中國的貨物＋服務貿易總額是4.4兆美元，在全球是第二位。到2021年，貨物＋服務貿易總額增長到6.9兆美元，連續兩年全球第一。中國的雙向投資也穩居世界前列，去年吸引外資達到了1.15兆人民幣，比2012年增長了62.9％。從2017年以來，中國吸引外資連續四年位居世界第二。對外投資流量穩居全球前三位，「一帶一路」經貿合作高品質推進。

第二方面，中國在制度型開放方面加快推進。2013年，中國推出了自貿試驗區第一張外商投資准入負面清單，限制措施當初是190項，到今天只有27項。2016年，商務部把自貿試驗區的負面清單經過試驗之後推廣到大陸大陸，實施了外商投資准入負面清單的管理模式，限制措施也由最初的93項減到現在的31項。2020年，實施了新的《外商投資法》，開啟了一個新的外商投資管理的體制。2021年，在海南推出了第一張跨境服務貿易負面清單。總的來說，中國制度型開放水準不斷提高。

第三方面，自貿試驗區、自由貿易港開放建設開創了新的局面。2013年，在上海設立了第一個自貿試驗區，到今天一共設立了21個自貿試驗區，向大陸複製推廣了278項制度創新成果。21個自貿試驗區占大陸國土面積不到千分之四，但是它們貢獻的進出口占到大陸的17.3％，吸收外資占到大陸的18.5％。2018年，海南自貿港建設啟動，迄今已經推出了120多項制度創新成果。

第四方面，自由貿易區提升戰略實現了新的突破。中國對外簽署的自貿協定數在過去十年由10個增長到19個，增長了近1倍。同時，中國和自貿夥伴的貿易額占到中國全部貿易額的比重由17％增長到去年的35％。今年RCEP正式生效實施，這意味著全球人口最多、經貿規模最大的自貿區正式落地。中國還將積極推進加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP）和《數位經濟夥伴關係協定》（DEPA），這表明了中國向高標準自貿協定的目標邁出了新的步伐。

第五方面，中國參與全球經濟治理作出了新的貢獻。2014年，在北京召開的亞太經合組織領導人非正式會議推動了21個成員達成了《APEC推動實現亞太自貿區北京路線圖》，為亞太地區建設高水準自貿區描繪了藍圖。2016年，杭州G20峰會推動達成了《G20全球投資指導原則》，這為2017年世貿組織發起投資便利化倡議奠定了基礎。中國還積極參與世貿組織改革，堅定維護多邊貿易體制。