國民黨台南市議員第八選區（北區、中西區）初選，4名新人爭搶2席，競爭激烈，民調結果今天出爐，謝龍介力挺的蔡宗豪以近6成支持率，拿下第1，永祥里長高凱旋第2，該選區兩人將和現任市議員許至椿代表國民黨參戰下屆市議員選戰。

國民黨第八選區提名3人，現任市議員許至椿為保障名額，有4人登記，爭搶2席，也是國民黨在台南唯一需要初選民調的選區，包括媒體人姚正玉、蔡宗豪、北區永祥里長高凱旋、北區前長榮里長潘美純，民調結果今天出爐，由蔡宗豪、高凱旋2人出線，民調結果將報請黨中央核定公布提名。

高凱旋去年底即已表態參選，起步最早，勤走基層累積實力，初選過程辛苦，但有代價，此次出來是為中西區、北區建設打拼，希望年底選戰能如願為國民黨贏得席次。

26歲新人蔡宗豪則是在謝龍介、前議員洪玉鳳力挺下，初試啼聲就頗被看好，初選結果揭曉， 一如預期拿下高民調。蔡宗豪也感謝鄉親力挺，表示近期將拜會黨內初選參選人等前輩，尋求支持，期盼國民黨團結一心贏得年底選戰。

未能出線的姚正玉則說，欣然接受輸贏這個結果，「是我準備不足、努力不夠，辜負大家的看重和期待，讓大家失望。」他也提到，國民黨新人出頭屈指可數，這次初選如此激烈是好現象，別讓支持者再對國民黨失去信心。