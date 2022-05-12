因大批民眾湧入醫院想做PCR採檢，導致醫療量能吃緊，指揮中心日前宣布全台190家診所加入提供PCR服務，還提供採檢地圖供民眾檢視，不過國民黨台北市議員徐巧芯發現，明明清單上顯示北市有20間診所提供PCR服務，但實際詢問卻僅7間診所可以做，導致許多民眾白跑一趟。

徐巧芯在臉書表示，診所PCR在5月7日上路，被發現有問題後指揮中心在5月8日的防疫記者會上就表示會更新名單，但事後還是接獲許多民眾白跑一趟的陳情，她因此在這兩天開始進行訪查，結果發現被指揮中心登錄在網站上、有提供PCR服務的20間診所中，實際上僅有7間可以做PCR篩檢，其他分別有1間診所未接聽電話、3間診所仍在準備中，並有9間診所表示「根本沒有提供這項服務！」

徐巧芯指出，被衛福部登錄有做PCR的診所當中，竟有高達45%根本沒提供服務，且除了台北市以外，該清單上顯示新北市提供PCR篩檢的診所明明有44間，但新北市衛生局卻駁斥「僅2家提供服務」，導致許多民眾白跑一趟，怨聲載道，怒批「原本要便民的服務，竟然反變擾民」。

徐巧芯統計後將結果公布在臉書上，提醒有需求的民眾勿跑錯診所，並說該政策上路第二天時就已經知道有此狀況發生，但到現在已經第6天了仍未改善，讓她質疑「是不是已經亂了套？怪不得很多網友在網路上發問：『請問現在指揮中心在指揮什麼？』」

網友也紛紛氣罵「整個防疫制度荒腔走板，結果還得繼續忍受牙醫的胡作非為」、「現在衛福部幾乎是不知不覺，活在自己的平行宇宙中了」、「衛福部這種不確實的網站公告跟假新聞有什麼分別」。