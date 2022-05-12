央行總裁楊金龍今表示，今年3月底，全體銀行不動產貸款餘額占總放款比率由上年底之37.2%略降為37.1%，低於歷史高點(2009年10月底)之37.9%，而理想的比率希望能降到35%以下。房貸期限的緊縮，也有機會納入第5波信用管制的選項，會注意政策實施不要打到無辜者。

楊金龍表示，央行自2020年12月以來已經實施了4次的選擇性信用管制，未來還有精進的空間，除了貸款成數外，貸款年限也是可考慮的選項，目前房貸期限有20年，30年或高於30年以上，這個部分可以就房價漲幅較大的地區進行緊縮，例如30年降到20年。也不排除在部份地區對第二戶的成數進行管制。

央行指出，為強化選擇性信用管制措施執行成效，央行採行相關配套措施如下：

1. 邀請銀行座談：自2020年11月起，本行多次邀請銀行座談及召開會議，強化銀行不動產授信風險控管，並籲請落實法規遵循及授信風險定價原則。(1)2021年5月及10月：邀請銀行召開研商「強化本行選擇性信用管制措施執行成效」會議，籲請落實法規遵循暨授信風險定價原則，勿削價競爭，維護金融市場秩序。(2)2022年1月：召開「強化銀行購地貸款風險控管措施」會議，並通函金融機構應落實借款人於「一定期間」內動工興建之追蹤管理，以避免信用資源流供囤地、養地。

2.派員實地金檢：督促金融機構落實法規遵循，強化管制措施執行成效，2021年迄今，計辦理99次專案金檢。

3.強化督促動工興建，加速土地開發利用：2022年1月通函金融機構應於授信內規訂定購地貸款之限期動工相關規範，強化督促借款人加速動工之力道，增加住宅供給，避免資金流供囤地。

4.建置更廣泛的不動產貸款統計，進行更深入分析，以作為決策參考。

5.建請金管會強化控管金融機構不動產保證業務風險：金管會已參採央行意見，對票券金融公司辦理不動產業之保證餘額訂定上限，並要求銀行辦理不動產保證業務應比照央行規範措施列入內控內稽規定。金管會另配合央行措施，調高受限貸款之風險權數，並加強執行銀行辦理受限貸款之專案檢查，均有助防範過多之金融機構信用資源流向不動產市場。