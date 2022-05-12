根據財政部統計資料庫最新資料顯示，個人房地合一稅收4月共31.6億元，年增率高達120%，並創下歷史單月的次高紀錄，顯示2016年後買進不動產的民眾，受惠過去一年不動產價格大幅上漲，近期出售資產都出現明顯增值，其中台中市連當9個月的稅收王，新竹市則是房地合一稅收年增達5倍。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，過去一年許多都會區的房價漲幅都超過1成，持有不動產的有產階級，房價也多隨之上揚，加上許多區域的房價都寫下歷史新高，促使多屋族出售手上閒置的不動產，同時預售案也已納入房地合一2.0的課稅範圍，都帶動房地合一稅收大幅增加。

財政部統計資料顯示，4月個人房地合一稅共31.6億元，年增1.2倍，統計六都與新竹地區的房地合一稅收變化，除了桃園市以外，其餘都會區的個人房地合一稅收都成長超過一倍，稅收最多的是台中市，4月個人房地合一稅收6.4億元，年增137%，且台中市已經連當9個月的房地合一稅收王，反映當地短期交易行為仍活絡，加上重劃區的地價與房價走揚，帶動稅收增加。

至於稅收增加最多的區域，則是新竹市，去年4月新竹市稅收為3千餘萬元，不過今年4月大幅增加至1.7億元，稅收金額年增率高達5倍，反映過去一年新竹地區房市飆漲，同時間2016年買進的不動產也都同步增值，因此近期出售都繳納了不少的房地合一稅金。

曾敬德指出，符合房地合一稅有兩大條件，包括短期與增值，交易時間越短稅率越高，且房價增值越多也會導致稅收增加，且從房地合一稅的稅收狀況可發現，稅收金額幾乎與景氣呈現同步走勢，尤其在預售換約也納入課稅行列後，也帶動稅收走揚，觀察未來若是房市地合一稅收逐漸趨緩，可能也代表房市也逐漸退燒。