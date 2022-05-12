潘若迪（左）十分佩服83歲奶奶的運動精神。（艾迪昇傳播提供）

「亞洲有氧天王」潘若迪日前設計「全民遊戲公園舞」，將公園常見動作融入舞蹈，還以舞蹈預備拍「5678」為發想，找來4名高齡學生一起拍影片，加起來破300歲的5人，試個幾次就一鏡到底拍好公園舞，其中83歲老奶奶偶爾跟錯拍成為影片「嬌點」，潘若迪大讚奶奶精神，「看到她還有誰有藉口不運動。」

潘若迪每每看到有人留言給他，說跟不上他教的舞蹈影片，引起他乾脆將舞蹈難度分年齡層，別出心裁找來52、67、71、83歲等4個世代學生一起拍影片，他說：「這樣大家就沒有理由、藉口跟不上了吧！」

為了讓舞蹈變得有趣，感覺就像是玩遊戲一樣，他將自己觀察到公園最常出現的4種動作─伸懶腰、甩手、跑步、閒晃，設計出4組動作，「看到這些動作，會覺得熟悉、有點有趣，就不會覺得運動很難啦」。他打包票表示若到公園教這些動作，大家絕對可以輕鬆跟上。

潘若迪大讚4位高齡學生精神可嘉，特別是83歲奶奶，每周一、三、五必定到教室報到，持續3年風雨無阻。他透露奶奶原本是臉書粉絲，常常學他的影片再到公園、廟會教其他朋友，她女兒見狀，乾脆幫她報名上課，就這樣開啟基隆到台北的習舞人生。潘若迪感動地說：「奶奶每次包車接送的車資，都遠比學費多太多。」

潘若迪希望藉著易學、有趣的「全民遊戲」舞蹈，幫助懶人找到運動的動力，「你們看這次一起跳的大哥、大姊，他們因為覺得運動很有趣，就像遊戲一樣，所以持之以恆的運動，我們這次拍影片，他們根本沒事先練習，全都到場直接拍，全都玩得很開心。」