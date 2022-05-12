張姓女子駕車暴衝，撞壞13輛汽、機車，現場一片狼藉。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市龍潭區11日晚間發生嚴重車禍，51歲張姓女子疑精神狀況不佳，駕駛休旅車追撞前車與行人，造成7人輕重傷及13車毀損。其中一名范姓女高中被撞斷腿，其母親心急在臉書社團，跪求好心人提供事發時的行車紀錄器，供警方釐清肇事責任。

警方指出，此起車禍發生於11日晚間5時30分許，51歲張姓女子駕車行經北龍路與龍華路口，疑似因為精神狀況不佳，先追撞前方行駛中的車輛，再失控往前追撞人行道路人及停放在路邊的車輛，造成14歲林姓女學生重傷，仍在加護病房觀察，另有6人輕傷及13輛汽機車毀損。

警消表示，事發當下撞擊力道很強，14歲林姓女學生首當其衝，因撞擊力道過猛，在救護人員抵達時已經沒有呼吸心跳，消防人員將人送往桃園國軍總醫院急救後恢復生命跡象，目前在加護病房觀察當中；另外，17歲范姓女高中生被壓在車下，身上多處骨折與擦傷，其餘傷者皆為輕傷。

對此，范姓女高中生的母親在臉書社團《【龍潭人】社團-鄉親交流廣場》發文，透露孩子大腿骨折要開刀、屁股燙傷，臉上還有撕裂傷，跪求好心的鄉親能提供車禍當時的行車紀錄器，讓警方釐清事故原因。

有民眾目擊表示，女駕駛在事故當下下車查看，有說自己罹患癲癇才會發生意外，但警方說，張女筆錄時未提到病情，實情仍待釐清，而張女酒測值為0，後續將積極釐清事故責任與原因。