在永續理念的號召下，信義全國繪畫比賽今年與Gogoro在地合作，一起走入社區聯合舉辦活動，放大影響力；雖然因為防疫緣故，部分場次取消，但維持自己身體健康，也是永續社會，減少地球資源浪費的一種做法，信義房屋各分店的店長與Gogoro在地門市店長留下聯絡方式，盼之後彼此合作，開創不同的永續可能性。

信義房屋泰山店專員謝佳芬表示，聽聞這次繪畫比賽要和Gogoro門市一起合作社區服務，在行前就非常期待，她自己本身也是認同綠能理念，購入Gogoro作為平時業務拜訪的交通工具。

泰山店4月9日與Gogoro門市合作舉辦的繪畫同樂會，一起走入社區。當天，Gogoro的夥伴帶著拼豆等各種小玩意過來，小朋友都玩得超開心，Gogoro夥伴都非常熱情，現場也教導孩子如何愛地球，都很興奮。

謝佳芬說，很意外有孩子才小學三四年級說「淨灘就是愛地球」，還有許多孩子都知道要落實垃圾資源回收，對永續話題有共鳴；很巧的是，此次合作的Gogoro門市店長就是當初售車給他的店長，因為公司合作再度聯繫上，未來也約定好，有活動都可以互相邀約配合，串起在地共好的緣分。

除了北部，信義房屋左營高鐵店4月16日也邀約孩子到公園畫畫，當天Gogoro門市夥伴，帶著試乘車過去，在公園旁邊擺設小攤位，可以供現場民眾試乘，在空曠通風的場域，讓爸爸媽媽陪小朋友畫畫愛地球，稍作休息。

防疫時代，聯合國永續發展目標SDGs3 健康與福祉，維持自己身體健康，也是永續社會，美好生活，對地球資源不浪費的一種做法，原定在4月23日左營高鐵店與Gogoro合作的小騎士活動，為了不讓客戶增加生病傳染的機會，取消活動，但雙方的友好合作並未因此斷聯。信義房屋左營高鐵店店長施智邦也Gogoro組成line群組保持聯繫，大家彼此交流，提供想法，未來有活動都可以一起舉辦，共創美好的在地生活圈。

2022信義房屋繪畫比賽活動將於5月15日結束。信義房屋提醒，報名後填指定問卷可以抽Gogoro，孩子若是不方便出門，也可以爸媽協助到信義房屋全台分店繳件參賽，避免錯失入選機會。