隨著俄羅斯上月率先拿波蘭和保加利亞「開刀」切斷天然氣供應，面對該不該使用盧布支付俄國天然氣，歐盟內部妥協的聲音愈來愈強烈。外電報導，義大利總理德拉吉（Mario Draghi）周三（11日）表示，到底如何才算違反制裁並沒有正式的說法，存在龐大的灰色地帶；他認為，大多數天然氣商已經開立盧布帳戶支付俄國款項，俄羅斯正在引入一種新的支付機制。不難看出，俄國總統普丁亮出「盧布支付」王牌果真奏效。

路透報導，德拉吉表示，歐盟官方沒有聲明違反制裁意味著什麼，也沒有人說過，盧布支付是否違反制裁，這存在龐大的灰色地帶。

德拉吉說，事實上，大多數天然氣進口商已經在俄羅斯天然氣工業銀行（Gazprombank）開設盧布付款帳號，甚至還把德國企業拿來當擋箭牌，直指德國最大天然氣進口商已經用盧布支付，但並未點名是哪家公司。

義大利天然氣用量95%仰賴進口，其中40%來自俄羅斯，目前一直積極找尋替代供應來源，而德國同樣是俄羅斯天然氣消費大國。

近幾周，歐洲企業一直想盡辦法，在不違反對俄國制裁的前提下，既能滿足俄羅斯對盧布的付款要求，又能保持關鍵的天然氣供應。

俄羅斯天然氣最大買家、德國能源巨擘Uniper SE表示，還沒依據俄方推行的付款機制支付過任何款項，因為付款截止日是5月底，該公司有信心在不違背歐盟對俄國制裁之下，持續買進天然氣，但拒絕就該公司是否開設盧布帳號發表評論。