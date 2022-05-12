中市議員確診第5位 朱元宏昨質詢今篩陽 13:022022/05/12 中時 林欣儀 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中市議員朱元宏傳出快篩陽性。(資料照片／林欣儀台中傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中市議會又傳出有議員快篩陽。繼日前議員江肇國、王立任、李中因參加府會聚餐，感染新冠肺炎後，議員陳文政10日也傳出確診、目前正在居家照護中，未料，另名議員朱元宏今天上午也傳出快篩陽性，他強調，自己一點症狀都沒有。 朱元宏說，他完全沒有任何症狀，之前也沒有快篩過，因今天早上剛好買到快篩試劑，與服務處同仁想說來篩篩看、確認自己是否健康，未料，一篩竟出現兩條線，因昨天還有到議會質詢，擔心危害他人健康，立即通報給議會。 北市議員確診再＋1 陳建銘Ct值24症狀曝光 DJ圓圓快篩陽才報平安 驚宣布確診「吃全餐」近況曝光 #新冠肺炎 #台灣 #朱元宏 #質詢 #傳出 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 1／5議員染疫 北市總質詢延2周 04:102022/05/12 地方新聞 林育羣隔離第3日曝2新症狀 驚呼：怎麼有點不妙 08:022022/05/10 娛樂 柯震東震驚自己確診 宅男潘裕文也染疫 04:102022/05/10 娛樂新聞 獨／華視製作單位出包 金鐘視后新劇播出恐喊卡 12:352022/05/11 娛樂 台南觀旅局長缺席總質詢 黃偉哲證實她確診 11:502022/05/12 政治 他高空彈跳保命繩突斷 13層樓高直墜水壩 驚悚畫面曝 12:352022/05/12 搜奇 染疫與舊疾難分清楚 台大醫示警：長者1症狀快篩檢 10:092022/05/12 生活 李雲迪嫖妓下落不明7個月 驚傳又犯此罪「1400萬財產被假扣押」 12:062022/05/12 娛樂 台中議員陳文政快篩陽性 上午還到議會質詢 20:182022/05/10 生活 江少慶、王冠閎快篩陽 聽奧13人確診 04:102022/05/11 運動天地 明星運動員王冠閎確診新冠 身體一症狀吐心聲 14:412022/05/11 娛樂 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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