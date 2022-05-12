台中市議會又傳出有議員快篩陽。繼日前議員江肇國、王立任、李中因參加府會聚餐，感染新冠肺炎後，議員陳文政10日也傳出確診、目前正在居家照護中，未料，另名議員朱元宏今天上午也傳出快篩陽性，他強調，自己一點症狀都沒有。

朱元宏說，他完全沒有任何症狀，之前也沒有快篩過，因今天早上剛好買到快篩試劑，與服務處同仁想說來篩篩看、確認自己是否健康，未料，一篩竟出現兩條線，因昨天還有到議會質詢，擔心危害他人健康，立即通報給議會。