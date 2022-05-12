洲際酒店集團（IHG）直營的高雄洲際酒店2021年11月22日正式開幕，迄今內部晉升比例超過10％，總經理羅嘉麒（Robbert Manussen）攜手業主遠雄集團，為全體員工平均加薪5％，並看好疫後觀光量能，預計23日舉辦大型招募活動，逆勢搶先布局。

羅嘉麒持續深耕台灣餐旅教育產學策略聯盟，自酒店開業以來與文藻、高餐大、荷蘭海牙飯店管理學院和Ecole Hoteliere De Lausanne瑞士洛桑飯店管理學院等海內外名校簽訂合作，盼為台灣搭建橋樑，引進國際資源培育優秀本地人才，本月更將逆勢徵才。

羅嘉麒更攜手業主遠雄集團，為高雄洲際酒店全體員工平均加薪5％，前線服務同仁加薪上看7.5％。羅嘉麒表示，展望IHG在台發展，不侷限於現有的11家酒店，已籌備中的阿里山英迪格酒店，以及未來將啟動籌備的台中勤美洲際酒店和台北洲際酒店，亦將陸續開業。

面對國內疫情升溫，高雄洲際酒店持續防疫不懈，宣布至6月底推出限時優惠「守護幸福」住房專案，以低調奢華的寧靜氛圍為每位賓客充電。館內餐廳主廚則率領酒店廚藝團隊，推出中、西式外帶美饌套餐，為賓客居家用餐增添奢華酒店等級體驗。

此外，高雄洲際酒店館內的洲際烘焙坊同步回饋房客及粉絲，除了入住房客選購當日精緻蛋糕單片享9折優惠，5月31日前加入高雄洲際酒店LINE＠官方帳號，可立即兌換咖啡飲品外帶買一送一電子優惠券。