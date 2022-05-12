根據Worldometers網站顯示，7日新增新冠肺炎確診病例數排行中，台灣新增4萬6377例本土，居全球第二，毒物專家招名威表示，把台灣與其他國家比較很不公平，因為這就是與病毒共存必經的過程，雖然單日確診數排名世界第二，但值得慶幸的是，我們單日死亡數遠低於其他國家。

招名威今（12）日於個人臉書粉專指出，看到現今疫情狀況確實令人擔憂，特別是把台灣跟世界其他國家狀況相比較，完全不公平，畢竟很多國家確診數早我們幾個月前就爆發，從數據上看起來確實很嚇人。

招名威表示，我們現在單日確診數是世界排名第二，但很多人誤解這個數據，這並不代表誰做得好、誰做得不好，就是一個病毒共存的過程，我們在上升，他國在下降，每個國家都必須經歷的，現階段我們也只是開始大步追上與病毒共存的腳步而已。

招名威說，值得慶幸的是，我們單日死亡人數遠遠低於其他國家，相當不容易，這要給第一線的醫護人員掌聲。不過他也強調，也因為我們疫情仍在上升階段，至少還要幾個月時間才會退燒，且中重症的人數只會增加不會降低，因此要如何維持醫療量能，讓我們可保有現階段的成效，是我們要持續努力的方向。