端午節即將到來，社會上有不少弱勢族群背負著經濟及生活的巨大壓力，基隆地檢署日前與基隆市政府社會處身心障礙福利科合作，運用社會勞動人力，協助基隆市的弱勢家庭進行清潔打掃，更連結衡山基金會修繕團隊，為案家更換陳舊髒汙的馬桶、門窗，重新裝設省電燈座。

所謂的「社會勞動」，就是仿效歐美的「社區服務」制度，讓受6月以下有期徒刑、拘役宣告及罰金易服勞役者，可藉由社會勞動代替入監服刑，提供無償勞務服務他人、補償社會。

基隆地檢署表示，這次的專案是透過基隆市政府社會處轉介需求，協助家中有3名長期臥床或身心疾病的弱勢家庭，這次出動7位社會勞動人，結合衡山基金會公關、團長與6位水電專業志工，協助弱勢家庭修理好壞損的門窗，換上全新的馬桶，清除了屋裡內外陳年雜物，同時打掃了屋裡各個角落，讓案家能夠有更舒適的環境。

基隆地檢署主任觀護人簡惠霠特別到場感謝及勉勵社會勞動人，同時也感謝共同合作的衡山基金會修繕團隊、基隆市政府社會處身心障礙福利科社工，以及東明里翁誠鍾里長及基隆市環保局清潔隊的協助。

簡惠霠也與基隆市榮譽觀護人協進會理事長楊司平、秘書長黃忠賢共同致贈案家涼被床包組及米麵餅乾等關懷物資，希望透過此次社勞專案讓案家感受到社會溫暖，也讓勞動人體認到司法給予改過自新、回饋社會的美意。