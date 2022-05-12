當大部分TWS耳機品牌早已推出Pro系列，一線品牌中最晚推出TWS耳機的Google，終於在I／O舞台上宣佈推出最高階的耳機Pixel Buds Pro，主動降噪、通透模式、空間音訊、基本的抗汗與些微防水等競品Pro系列已經有的功能，Pixel Buds Pro也都有，Buds Pro並與其他Pixel Buds一樣都支援Google助理，建議售價為199美元，台灣建議售價則為5,990元，台灣與美國都將在7月21日開放預購，美國上市時間為7月28日，台灣則待公布。

Google表示，Pixel Buds Pro充電盒支援無線充電功能之外，耳機能提供11小時的聆聽時間，如果開啟主動降噪功能，最長則可使用7小時，即使在長程航班上，用戶也可以安心享受無噪音的聆聽體驗，每個人的耳形都獨一無二，耳塞套未必能達到完美的密封效果，所以Pixel Buds Pro採用Silent Seal技術，可配合耳形進行調整，盡可能消除大部分的噪音。此外，耳機內建的感應器也能監測耳道內的壓力，用戶聽音樂或Podcast時，音量等化器會根據音量大小自動調整音調，讓高、中、低音保持和諧悅耳。