滙豐(台灣)商業銀行於12日舉辦喬遷典禮，總行正式進駐台北101大樓54樓，香港上海滙豐證券也同時搬遷。滙豐(台灣)商業銀行總經理暨台灣區總裁陳志堅表示，基於滙豐集團已宣布2050年成為淨零排放銀行，並於2030年前達到自身營運淨零排放，首先要求各地營業據點需符合國際標準Leed白金認證的綠建築，推動淨零排放落實到台灣市場，象徵著台灣滙豐進入全新的里程碑。

因疫情無法親自來台的滙豐亞太區聯席行政總裁廖宜建，透過視訊方式向位於台北101現場的來賓祝賀。他表示，台灣是滙豐亞洲財富管理的重點市場，滙豐集團未來5年加碼投資台灣。金管會銀行局副局長童政彰在致詞中透露，滙豐銀行已應在台允斥資40億元，包含3家旗艦財富管理服務中心。

陳志堅進一步表示，今年對於滙豐銀行來說，是別具意義的一年，包括順利完成總部搬遷台北 101 大樓，接下來滙豐銀行將繼續拓展在個人消費金融、企業工商金融、環球資本市場、證券服務 以及資產管理方面的業務，利用其獨特的全球化服務、專業知識和視野，推動策略目標如財富管理、永續金融、數位科技平台等，滙豐還可以善用獨一無二的網絡優勢，扮演好橋樑的角色，促進台灣金融市場更好地與國際融合，帶領 客戶開啟世界各地的商業機會。