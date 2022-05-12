藝人瑤瑤（黃喬歆）自《我愛黑澀會》出道後，憑著亮麗外表與傻大姊個性受到觀眾喜愛，人氣頗高的她更是綜藝節目的常客，也常透過社群媒體與粉絲互動分享日常，曬出近日上節目的照片，只見從上往下拍的邪惡視角，讓她一對傲人上圍呼之欲出，立刻引起網友議論。

瑤瑤在臉書曬出上節目《挑戰吧！大神》的照片，只見她身穿紅色露肩連身裙，拿著麻將對著鏡頭擺出招牌甜美微笑，接著表示：「地聽自摸三暗刻，史上運最好」，不過搶盡目光的是從上往下拍的邪惡視角，讓她一對傲人北半球各露出半截見客，還擠出一條深邃事業線，火辣程度讓人眼睛大吃冰淇淋。

網友眼見瑤瑤曬出清涼養眼照，紛紛留言：「這個節目麻將的戰況總是沒有桌邊景象來得有看頭」、「我在照片中看到的不是八萬呢」、「大美女妳好美，好漂亮！超級喜歡」、「這個角度是要讓人噴光鼻血嗎」、「我要把照片放大看」，但也有不少人佩服她的牌技，大讚：「想不到妳這麼猛，直接中洞八萬自摸，佩服佩服」。

瑤瑤平常幾乎不吝嗇秀出火辣身材，之前曾曬出在泳池畔上拍攝的照片，只見她穿的繞脖式比基尼包不住豐滿上圍，拍照時還將身體稍稍往前傾，讓一對傲人北半球的視覺震撼更加倍，瞬間電暈一票網友，直呼看完後鼻血都要流光直接送醫。