澎湃新聞報導，上海市郵政管理局副局長余洪偉12日在上海新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會表示，上海市日前公布第一批郵政快遞業復工復產「白名單」，涉及21家主要品牌郵政快遞企業。當中已有16家分撥處理中心恢復營運，另5家也擬於近期營運。目前，行業攬收和投遞業務量日均值均已達到100多萬單，恢復到常態水準的1／6。

余洪偉說明，為了統籌疫情防控和行業復工復產，主要抓了兩方面工作：

一是有序釋放運能運力。通過發放通行證來保障人和車的通行。在市交通委、公安局、商務委、大數據中心的支持下，截至目前已發放了大陸重點物資運輸車輛通行證、市內防疫保障（物資運輸）通行證一萬多張，辦理了郵政快遞公司寄遞人員電子通行證1.5萬餘張。也將在近期公布第二批郵政快遞業復工復產「白名單」企業。

二是做好防疫安全。首先是管好人。在落實封閉管理、分區作業、人員規範佩戴防護用品以及一日三檢的基礎上，建立寄遞人員電子通行證制度，只有持有符合要求的核酸、抗原檢測陰性證明和「健康碼」綠碼的「白名單」人員才能生成「電子通行證」，通過大數據的及時比對來切實防止人員「帶疫上崗」。開展專項整治，制訂了相關的管理規定，對未持有「電子通行證」仍從事派送寄遞業務等行為，除公安部門執法外，還按照行業法規予以行政處罰。

其次是管好車。通過建立車輛電子通行證制度，嚴格審核企業的疫情防控舉措、司乘人員核酸檢測陰性證明、健康碼，以及車輛用途等資訊，確保通行證確實用於保障郵件快件運輸。

最後是管好郵件快件。大陸國內郵件快件嚴格執行「三消一靜」措施。就是所有郵件快件在分撥中心開展逐件消毒；郵件快件到達營業網點後要進行全面消毒；郵件快件投遞前再進行一次消毒。上海發往異地件要及時粘貼消殺消毒標識，異地件中轉前在轉運場地實施24小時靜置。對進滬國際郵件快件和「貨轉寄」物品要嚴格落實首站消殺責任制和投遞前按材質靜置期要求。同時加強場所防控，規範對生產生活場所、交通工具、設施設備、物品的消毒和通風。提醒消費者要密切關注貨源地，先防護後收件，消毒靜置再使用，拆件以後記得要洗手。