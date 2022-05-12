美國媒體報導，美駐俄羅斯大使蘇利文今天在莫斯科與俄國外交部副部長雷雅布可夫會談。同日，美國國防部長奧斯汀也在五角大廈會晤英國國防大臣華勒斯，商討助烏克蘭抗俄。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）在例行簡報會上表示，蘇利文（John Sullivan）和俄方官員討論雙邊關係中一些議題，「這些（議題）範圍往往相當小。在許多情況下，往往聚焦在我們大使館的運作情況」。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，一名美國官員透露，蘇利文今天前往俄羅斯外交部是要向雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）傳遞訊息，但這名官員未詳細說明他們討論了哪些具體問題，僅說俄方並未召見蘇利文，這是之前就計劃好的會談。

官員說，有報導提到會談持續約20分鐘大致正確，但這是美俄官員會晤的正常時間。

另外，奧斯汀（Lloyd Austin）今天在五角大廈與華勒斯（Ben Wallace）舉行雙邊會談。

英國國防部在推特寫道，他們討論了接下來如何進一步協助烏克蘭抵禦俄羅斯軍事侵略，以及美國、英國、澳洲組成的「三方安全夥伴關係」（AUKUS）和北大西洋公約組織（NATO）議題。（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1110512