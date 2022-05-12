▲前立委謝國樑推出「染疫關懷車」，關懷染疫民眾的同時，也宣導先前提出的「染疫慰問金」1萬元及「確診死亡慰問金」30萬的政見。（謝國樑辦公室提供／張志康基隆傳真）

每年5月12日是國際護師節，今年正值國內新冠疫情肆虐，不少醫護人員都承受了極大的壓力。有意問鼎今年底基隆市長的民進黨籍立法委員蔡適應，及國民黨籍的前立委謝國樑，兩人雖然都因確診沒有公開活動，但都在12日，用不同方式公開向全國醫護人員表達敬意及謝意。

前立委謝國樑除在臉書感謝全體醫護人員在疫情期間的辛勞付出外，也宣布「染疫關懷車」正式上路，透過這種方式在關懷染疫民眾的同時，也宣導先前提出的「染疫慰問金」政見。謝國樑表示，自己也是確診者，希望能夠在疫情期間，盡力為染疫的市民減輕生活負擔。

謝國樑指出，染疫的民眾將有近半個月甚至更長的時間，處於經濟和日常生活停擺的狀態。若中央的策略方針是集體染疫才能集體免疫的話，那更要妥善、確實的照顧染疫民眾。

蔡適應同樣因為確診，正在進行居家隔離。不過，他與上宇林基隆店共同捐贈500杯飲料予市內包括礦工醫院、部基、市基及基隆長庚等各大醫院，並與群賢閣蔬食餐廳、基隆無極玉聖宮合募100個便當捐贈臺灣礦工醫院，共同向基層醫護人員表達感謝。

蔡適應表示，過去這幾年因為疫情的關係，許多醫護人員非常忙碌，感謝醫護人員在第一線給予治療、照護，藉著國際護理師節，向全天下的醫護人員說聲：「您辛苦了！」