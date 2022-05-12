長年為遠地就醫兒童家庭提供免費住宿與關懷服務的台灣「麥當勞叔叔之家慈善基金會」，繼台北、台中兩大服務據點後，拓點高雄，宣布籌建「高雄麥當勞叔叔之家」，預計於2023年落成啟用．這個「出門在外的家」設有20間套房，服務量能每年可提供7,300個房間數，透過醫院社工轉介，開放讓前來高雄遠地就醫的兒童家庭申請入住．

根據2020年衛福部統計資料，臺灣19歲以下因癌症、心臟病、罕見疾病的就醫人次一年約24萬；若居住地距離醫院較遠，或需要跨縣市遠地就醫時，許多家庭將面臨舟車往返的身心壓力，以及交通住宿的額外經濟負擔。高雄市擁有三大醫學中心，肩負急重症醫療院所的責任，許多跨區或距離較遠的病童與家屬，為了得到適合的治療經常來回奔波。

「高雄麥當勞叔叔之家」鄰近三大醫學中心，包括高雄醫學大學附設中和紀念醫院、高雄榮民總醫院、高雄長庚紀念醫院，根據第一線觀察，每各院所兒科門診與住院個案數，約有兩至三成來自跨區遠地就醫；另外，根據每年兒科加護及住院的個案數及住院天數推估，每年遠地就醫兒童的病床使用總日數約近5萬，平均就醫天數為7天。

「高雄麥當勞叔叔之家」的籌建，期望為這些遠地就醫的孩子與家人提供一個「出門在外的家」，透過免費住宿與關懷服務，減緩舟車往返的身心壓力、減少額外交通住宿的經濟負擔，用愛陪伴幫助他們更靠近就醫資源、也讓家人緊緊相繫，度過生命的難關。

台灣麥當勞叔叔之家慈善基金會於1997年成立，先後設置了台中「麥當勞叔叔親子房」與台北「麥當勞叔叔之家」，每年受惠的兒童家庭約為15,000住宿人次；而根據入住家庭之兒童病況分析，罹患先天性心臟病佔33％，其次為癌症20％、罕見疾病10％，是較為仰賴急重症醫療資源的疾病。為此，麥當勞叔叔之家慈善基金會一步一腳印，於成立25週年之際，宣布於高雄市籌建第二座麥當勞叔叔之家，預估於2023年落成啟用，實現北中南服務串聯的夢想。

「高雄麥當勞叔叔之家」將設置20間套房，其服務量能每年可供應7,300個房間數，透過醫院社工轉介，開放讓前來高雄遠地就醫的兒童家庭申請入住；並設有客廳、廚房、用餐區、兒童閱讀與遊戲區、洗衣/烘衣設備、盥洗室，365天開放，24小時現場管理，透過明亮多彩的空間、親子友善的環境，讓孩子與家人能安心入住。此外，也將供應簡易早餐、往返醫院的交通接駁，及多樣化的關懷活動等，透過服務方案，為高雄豐沛的醫療量能助攻，也為前往高雄遠地就醫的孩子與家人，減緩身心與經濟的額外負擔。

高雄在地「一卡通公司」以行動支持，贊助印製以「麥麥熊」造型打造，一套兩款的限量麥當勞叔叔之家公益認同一卡通，6/1起只要參與線上信用卡捐款滿額贈活動，定期定額捐款或單筆捐款滿2400元即可擁有，數量有限送完為止。麥當勞叔叔之家慈善基金會邀請各界一同響應公益，讓台灣的遠地就醫兒童家庭多一分支持，就少一分負擔！