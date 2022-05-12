台中市新民高中高三學生許樂，是女子100公尺跨欄選手，這次在巴西聽奧運動會，以13秒91成績，破大會紀錄勇奪聽奧中華隊代表團首面金牌，也是台灣聽奧第一人，消息傳回學校，校內廣播奪金訊息，師生們都相當開心、與有榮焉，生命鬥士的故事再添一樁。

因從小罹患先天性聽力障礙，許樂表示，田徑改變了她的人生，「不但是首場國際賽，也是她人生第一次出國。」聽奧摘金後，變得更有自信，也想用自己的故事告訴大家，努力接受有缺陷的自己、找到自己的專長，往前衝，才能突破困境。

許樂說，尤其比賽時要透過電子耳聽取槍聲訊息，反應時間會慢上常人0.1秒，故在田徑場上「贏在起跑點」，是她一輩子不敢去想的，但這次在100公尺準決賽，飆出12.18秒，打破世界聽障U20最新紀錄（原紀錄為12.23），以分組第1之姿搶進決賽，就是她破除障礙、奪得好成績的最好證明。

校方指出，許樂在女子100公尺跨欄競賽一馬當先，破大會紀錄以13秒91（大會原紀錄14秒20）勇奪大會金牌，奪得聽奧中華隊代表團的首面金牌，可喜可賀，她直盼為國家爭取金牌最高榮譽的心，終如願以償。

校方表示，生命中的學習，從限制到突破，找到自己的優勢，並設定目標，跨出人生的新篇章；在逆境中不斷努力、不畏艱難，也可以出類拔萃，創造生命中的無限可能，生命鬥士許樂的故事讓人感動啟發，在校園間傳開來。