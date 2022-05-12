周三谷歌（Google）在其「I/O開發者大會」（I/O developer）上發布多項新產品，包括其備受期待的第一款智慧錶Pixel Watch、將於今年秋季推出的旗艦手機Pixel 7系列、新款平價手機Pixel 6a和新款耳機Pixel Buds Pro，谷歌並宣布將推出一款新的平板電腦。

硬體向來不是谷歌的主要業務，但隨著該網路搜尋、雲端運算技術巨頭持續推出新的硬體產品，這種情況似乎正在出現變化。谷歌上季廣告營收為612.4億美元，而包括硬體銷售、應用程式和非廣告收入在內的「其他收入」部門上季營收為81.6億美元，雖然相差懸殊，但比去年同期的66.7億美元顯著成長。執行長Sundar Pichai表示，儘管供應鏈緊缺，但Pixel智慧手機營收仍然創下歷史新高。

谷歌發表的新產品大致分為以下四大類：

●Pixel Watch智慧錶

谷歌發表名為「Google Pixel Watch」的第一支智慧錶，整合Fitbit的技術並採用谷歌的Wear OS作業系統，其功能與蘋果Apple Watch大同小異，也同樣具有精緻時尚的外型，但由於此款智慧錶與iPhone並不相容，應該只會吸引Android用戶。

谷歌尚未公布價格，僅表示這款預計在今年秋天上市的智慧錶將走高價路線。

在此之前，樂金（LG）、三星、華為和Fossil等公司推出的智慧錶也採用谷歌的作業系統。

●Pixel系列新手機

谷歌發表的新款平價手機Pixel 6a預計將在今年夏天推出，其設計與Pixel 6大致相同，但尺寸將縮小一些，訂價為449美元。此款手機在「極端省電模式」下可持續使用長達72小時，這是首次出現在Pixel手機的功能。此外，Pixel 6a也採用Google Tensor處理器，儘管價格低廉，但效能不輸價格較高的Pixel 6和Pixel 6 Pro。谷歌亦將提供Pixel 6a長達5年的安全更新服務。Pixel 6a有三種顏色可選，分別是粉筆白、炭黑和鼠尾草綠。

谷歌亦將推出新款旗艦機Pixel 7、Pixel 7 Pro。

Pixel 7和Pixel 7 Pro將採用新一代Google Tensor處理器並搭載Android 13系統。谷歌未提供新機價格，但Pixel 6鎖定中階市場、價格從599美元起跳，而Pixel 6 Pro價格自899美元起跳。

Pixel 6已經成為史上最熱賣的Pixel手機，在推出短短6個月銷量就超過Pixel 4和Pixel 5前6個月銷量的總和。

●Pixel平板電腦

谷歌發表一款將於2023年推出的新平板電腦，這款新Android平板也將採用Tensor處理器。該公司未提供價格相關資訊，僅表示這將是一款高階產品。

●Pixel Buds Pro無線耳機

谷歌發表新款Pixel Buds Pro無線耳機，預計於7月21日開放預購、於7月28日上架，訂價為199美元。此款新耳機終於提供主動降噪功能，這表示著它將直接迎戰蘋果公司的無線耳機AirPods Pro。

此外，Pixel Buds Pro採用波束成形（Beamforming）麥克風、音訊加速度計（Audio Accelerometer）和防風網罩，可提供更加清晰的通話。新耳機將提供珊瑚紅、檸檬草綠、灰霧藍和炭黑等4種顏色選擇。在消除噪音的情況下可使用7小時，在未降噪的情況下可使用11個小時。