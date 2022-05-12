今天在大聯盟場上紅人以14：11戰勝釀酒人，取得本季第7勝，但仍以7勝24敗排在聯盟墊底位置，而此戰紅人雖然贏球，但最大焦點卻不在他們身上，而是釀酒人王牌打者葉利奇(Christian Yelich)，此戰他繳出生涯第三次的完全打擊，巧的是這三次苦主都是紅人，葉利奇同時也創下聯盟歷史紀錄。

Christian Yelich becomes one of five MLB players with three cycles since 1901! pic.twitter.com/lVHgzFjTfq — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) May 11, 2022

今天葉利奇5打數4安打貢獻3分打點跑回2分，打擊率目前是.259，此戰他擔任先發第3棒指定打擊，首打席敲出二壘安打、第二打席敲出3分全壘打、第三打席敲出一壘安打、第四打席飛球出局，第五打席則敲出右外野方向三壘安打，繳出完全打擊，他成為史上首位三度完全打擊都對上同隊(紅人)的球員，前兩次皆在2018年達成。

Career hit # 1,234



Christian Yelich goes oppo 🌮 for this 3-run home run and gives the #Brewers some life.



This is the 5th home run for Yelich this season and 165th for his career.



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此外自1901年現代棒球史以來，僅有5人能締造生涯三度完全打擊的創舉，其中有繆瑟(Bob Meusel，1921、1922、1928年)、赫曼(Babe Herman，1931年2次、1933年)、貝爾崔(Adrian Beltre，2008年、2012年、2015年)、崔伊騰納(Trea Turner，2017年、2019年、2021年)，葉利奇順利加入了這個陣線，相當驚人。

Christian Yelich is elite pic.twitter.com/gIOzJEEkt2 — Ry 🦌🏆 (@BrewPack8) May 11, 2022

葉利奇今年30歲，2018年從馬林魚轉投釀酒人至今，2014年獲得金手套獎，還曾三度獲銀棒獎、兩度獲漢克阿倫獎、入選年度第一隊、兩次明星賽、兩次國聯打擊王，2018年榮獲國聯年度MVP。這些成就幾乎都集中在18到19年，但20年他狀態直線下滑，打擊率僅.205，上季才慢慢回升，期待他未來能重拾MVP級身手。