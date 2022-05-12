美股科技股前一天再重挫，那斯達克指數及費半指數跌幅都超過3％，台股今（12）日也難逃大跌的命運，加權指數一路震盪走低，近午盤來到15,771點大跌逾235點，逼近日前低點15,734點，若今天收盤再大跌，台股融資維持率將再向下，融資追繳及斷頭壓力持續浮現。

據統計，台股集中市場昨天整體融資維持率掉到149.77％（若加上融資維持率，整戶維持率為153.37％），今天台股再重挫超過200點，跌幅到1.4％多，預估融資維持率恐將跌到148％以下，融資追繳及斷頭壓力再度浮現，明天一開盤指數恐還有低點。

另據統計，到昨天為止，上市個股融資維持率低於130％的有約108檔，以今天台股大跌來看，個股融資維持率掉到130％以下的個股斷頭慘況可以想像；若進一步看900多檔上市股中，已有250檔融資維持率在140％以下，融資追繳壓力一觸及即，今天各授信機構融資斷頭將萬箭齊發。