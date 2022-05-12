五月漢堡王華堡日很有愛，除了免費吃華堡外還有愛的加碼，漢堡王五月華堡日買指定套餐送華堡乙顆，活動自5月20日至5月25日於漢堡王官網預訂指定套餐，輸入代碼【LOVEBK】選擇5月26日取餐，送原味華堡乙顆。5月26 日官網購買指定套餐輸入代碼，或臨櫃出示漢堡王火烤美味粉絲專頁的華堡日貼文或漢堡王LINE官方帳號推播截圖，送原味華堡乙顆。

除此，漢堡王五月加碼寵愛會員，除了能豪爽吃華堡外，還要再送點心讓飽足感爆表！5月16日23:59前加入漢堡王LINE官方帳號並註冊綁定會員，只要電話號碼裡有5、2、0任一數字，系統將自5月17日起陸續發送「滿額點心組兌換券」乙張給符合資格的會員，會員只要於5月20日至5月26日在官網或臨櫃消費滿350元即可抵用，免費換中份薯乙份與小杯可樂乙杯。

漢堡王滿額點心組兌換券兌換方式

1.官網兌換：消費者於官網購物滿350元，在結帳購物車勾選「會員優惠券」欄位，並點選「滿額點心兌換組」將贈品加入購物車，取餐時即可帶走，方便快速。

2.臨櫃兌換：消費結帳滿350元，即可向櫃檯人員提供會員手機號碼，並以手機出示會員優惠券兌換條碼，掃描核銷即可免費兌換。