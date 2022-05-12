原子軍用（Atom Military）電動越野車

原子軍用（Atom Military）電動越野車體積小、重量輕、速度快，或許同樣重要的是，就是它很安靜。

據《動力》（The Drive）網11日報導，在烏克蘭加入戰鬥的喬治亞軍團（Georgian Legion）指揮官馬穆拉什維利（Mamuka Mamulashvili）說，狙擊小組需要這利器，以迅速來去。他說，狙擊手需要安靜，能迅速移動的交通工具就定位，在大約5—10分鐘內執行狙擊任務，接著火速離開，以免俄軍下彈雨。

同樣的，烏克蘭部隊也希望，這種不起眼的本土自製車輛能幫他們繼續防禦俄羅斯侵略者。原子軍用電動車是由烏克蘭西部特諾皮爾（Ternopil）的ELEEK公司所產製，一次充電5小時後，最多可行駛 150 公里，並能攜帶高達 150 公斤的物品。

ELEEK在臉書官網上說，這些電動車已設法到危險熱點，協助車主執行了任務。不過，它並未具體說明，究竟是哪些任務。而設法籌集資金，以部署它們的烏克蘭商人說，這些電動車的用途廣泛，除了偵察外，還能執行其他任務。

New ELEEK electric heavy-duty bikes with upgrades were delivered to Ukrainian forces. Silent and efficient. pic.twitter.com/tbKoCVse6d — Walter Report (@walter_report) May 9, 2022

例如，在俄軍利用電子戰，以干擾訊號的地區，傳令兵也能騎著它們，四處傳遞訊息。不僅如此，它們還能運送小型貨物，或在兵員受傷時，迅速提供醫療服務。