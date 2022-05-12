大陸國家發改委副主任胡祖才12日在發布會上表示，從體現社會品質和消費升級的恩格爾係數（Engel Coefficient）來看，按照聯合國標準，大陸的人民生活已經進入相對殷實富足階段。

胡祖才在中宣部的新聞發布會上表示，從十八大以來，大陸人民生活的品質和社會的共享水平取得了「歷史性進步，全方位躍升」。他並稱，大陸在解決絕對貧困人口、提升人民生活水平、普及公共服務及社會保障網4方面有所進展。

胡祖才首先稱，大陸的絕對貧困人口得到歷史性解決，有9899萬農村貧困人口全部脫貧，成為全面小康的標誌性成就。

人民生活水平方面，胡祖才表示，城鎮新增就業年均超過1300萬人，居民人均可支配收入超過3.5萬元（人民幣，下同），比2012年增長近八成，增速快於經濟增長。城鄉居民收入比顯著縮小至2.5：1。中等收入群體的規模超過4億多人。

胡祖才指出，從恩格爾係數來看，按照聯合國標準，大陸的人民生活已經進入相對殷實富足階段。據統計，有約1.8億農村人口進城，成為城鎮常住人口。

據了解，恩格爾係數是指家庭支出中飲食費用所占的百分比，可用以表示生活程度的指標；所得愈多，其用於飲食費用的支出比率愈小，反之亦然。依照聯合國標準，該係數在50～59％為溫飽，40～49％屬小康，30％～39％為富裕，30％以下為最富裕。

普及公共服務方面，胡祖才表示，城鄉教育差距正在縮小，學前教育毛入學率提升至88.1％，高等教育進入普及化階段；勞動年齡人口平均受教育年限達到10.9年。另外，超過85％的縣級醫院具備二級醫院服務能力，人均預期壽命達到了77.9歲，位居中高收入國家前列。

最後是社會保障網。胡祖才介紹稱，近十年，基本養老保險參保人數由7.9億增加到10.3億，養老金最低標準提高，基本醫療保險的參保人數由5.4億增加到13.6億，報銷比例持續提高。