中央將診所納入PCR採檢行列，台北市議員徐巧芯卻發現，在衛福部登錄為有提供的網站上，台北市20家診所僅7家可預約，3間還未確認何時啟動，9間直接說根本沒有提供這項服務，有45％診所都沒有提供PCR，造成民眾白跑一趟，怨聲載道。

徐巧芯在臉書提及，5月7日「診所PCR」上路，8日指揮中心記者會媒體詢問，就已答覆會更新名單，11、12日她接獲民眾陳情，開始訪查台北市20間被登錄在指揮中心網站上的診所，得到的結果是，7間有提供PCR服務、3間準備中，但還未確認何時啟動，9間直接說根本沒有提供這項服務，其餘1間未接聽電話。

徐巧芯表示，「診所PCR服務」在衛福部登錄為有提供的網站上，台北市20家診所僅7家確實現在可預約，僅占3分之1，其餘都尚未啟動或根本沒提供該服務。

徐巧芯透露，有診所說已經請衛服部從網站剔除，或是網站錯誤，甚至有的從來沒提供過，被衛福部登錄有做PCR的診所當中，竟然目前有45％都沒有提供，造成很多民眾白跑一趟，怨聲載道。她批評，原本要便民的服務，竟然反變擾民。

徐巧芯也說，此現象也不僅限於台北市，新北也有同樣的情況，中央公布新北44家診所配合PCR，但新北衛生局說「僅2家提供服務」，明明上路的第二天就已經知道這個情況，今天已經是第六天了還沒完成改善，是不是已經亂了套？怪不得很多網友在網路上發問「請問現在指揮中心在指揮什麼？」