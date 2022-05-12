劉男面談中以少將自居侃侃而談。（移民署新北市專勤隊提供）

劉男偽造在職證明。（移民署新北專勤隊提供）

劉男偽造國軍證明文件。（移民署新北專勤隊提供）

7旬老兵裝少將只為讓陸配來台 證件破綻百出遭識破送辦

七旬劉姓退伍老兵已2次申請大陸配偶來台，皆因婚姻事實可疑遭移民署不予許可，日前劉男竟偽造國軍少將在職證明及官章，假冒少將身分再次向新北市專勤隊提出申請，並穿著少將軍裝與移民官面談，但因破綻明顯被識破，專勤隊依偽造文書罪嫌將劉男送辦。

據了解，劉男自稱欲申請大陸配偶來台照顧罹病家人，之前已2度提出申請，皆因無積極事證足證雙方婚姻為真實，均遭移民署不許可。今年3月劉男竟異想天開假冒後備軍人司令部少將，偽造在職證明及官章，第3度向新北市專勤隊提出申請，移民官欲前往家訪，劉男則謊稱參加演習教召、赴苗栗處理國軍染疫等藉口規避；正式面談時，劉男又刻意穿著少將軍裝到場，意圖矇騙移民官。

新北市專勤隊表示，由於劉男提出證明文件格式不符，明顯是自行以WORD文書軟體編輯並列印，故早已向有關單位求證，證實劉男身分及證明文件皆為不實，面談中對移民官提問，劉男多以「國防機密」為由拒答。經移民官當場出示劉男偽造文書等證據，劉男只好坦承不法。

據了解，劉男表示自己確實為退伍軍人，但不願透露軍種、軍階，根據其退休俸額判斷，應為士兵至士官之間。偵訊後，新北市專勤隊已依偽造文書罪嫌將劉男函送新北地檢署偵辦。